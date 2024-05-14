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Не работает сайт или приложение?

Фиксируем жалобы и сбои

Не работает Социально-психологическое тестирование?Социально-психологическое тестирование
Не работает МВД?МВД
Не работает freedom?freedom
Не работает Хранилище МЧД?Хранилище МЧД
Не работает TikTok?TikTok
Не работает Почта Банк?Почта Банк
Не работает ФГИС Моя школа?ФГИС Моя школа
Не работает Discord?Discord
Не работает YouTube?YouTube
Не работает Золотое яблоко?Золотое яблоко
Не работает Steam?Steam
Не работает Mail.Ru?Mail.Ru
Не работает Мой ГАЗ?Мой ГАЗ
Не работает ВКонтакте?ВКонтакте
Не работает Ростелеком?Ростелеком
Не работает Wildberries?Wildberries
Не работает Тинькофф?Тинькофф
Не работает Альфа-Банк?Альфа-Банк
Не работает МТС?МТС
Не работает TELE2?TELE2
Не работает Whatsapp?Whatsapp
Не работает Сбербанк?Сбербанк
Не работает Т-Банк?Т-Банк
Не работает Билайн?Билайн
Не работает Банк ВТБ?Банк ВТБ
Не работает Мегафон?Мегафон
Не работает Telegram?Telegram
Не работает Газпромбанк?Газпромбанк
Не работает ТНС энерго?ТНС энерго
Не работает Dota 2?Dota 2

Следим за состоянием отраслей

Тинькофф текущее состояние Альфа-Банк текущее состояние ВТБ текущее состояние Открытие текущее состояние Финансы Билайн текущее состояние Ростелеком текущее состояние Мегафон текущее состояние МТС текущее состояние Телеком RT текущее состояние Коммерсантъ текущее состояние Известия текущее состояние ВГТРК текущее состояние Новости и события Discord текущее состояние VK текущее состояние Telegram текущее состояние WhatsApp текущее состояние Общение Боксберри текущее состояние Ozon текущее состояние Wildberries текущее состояние Авито текущее состояние E-commerce Перекресток текущее состояние Учи.ру текущее состояние Московское Метро текущее состояние НТВ текущее состояние 1С текущее состояние Драйв2 текущее состояние Интер РАО текущее состояние WoT текущее состояние Аэрофлот текущее состояние Чижик текущее состояние Парковки Москвы текущее состояние Aliexpress текущее состояние Почта России текущее состояние РТРС текущее состояние Триколор текущее состояние Московская биржа текущее состояние Все отрасли За последние 24 часа нас просматривали 55312 раз. Нашими услугами пользуются отраслевые лидеры.

Проверяйте текущий статус работы сайтов, приложений и иных веб-сервисов

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Вы можете оставить жалобу на неработающий сервис:

Downdetector.su

Онлайн-система мониторинга сбоев и доступности сайтов, приложений, услуг операторов связи, ĸачества Интернета в городах. Наши сенсоры мониторинга размещены в 30+ городах.

Мониторинг сайтов

Мониторинг сайтов

Позволяет отслеживать сбои и доступность сайтов и приложений
Мониторинг провайдеров

Мониторинг провайдеров

Позволяет сравнивать ĸачество услуг операторов связи
Мониторинг Интернет

Мониторинг Интернет

Позволяет сравнивать ĸачество Интернета в городах у операторов связи
1695
веб-сервисов Банки, госуслуги, провайдеры, соцсети, экосистемы, игры, маркетплейсы…
34
городов Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Донецк, Екатеринбург, Казань…
35 млн
измерений в сутки Осуществляем непрерывный мониторинг сайтов и мобильных приложений
4 мин
время реакции Реакция на сетевой сбой сайта 4 мин, реакция на прикладной сбой 15 мин

Оповестим о сбоях в работе сайтов и приложений.

Оповещение о сбое
Можно настроить бота, ĸоторый будет оповещать о сбоях у вас и у ваших ĸонĸурентов по Telegram (есть еще API). Типы оповещений:
Рост числа жалоб на сайт
Сайт долго загружается
Сайт недоступен из всех городов России
Сайт недоступен из ĸонĸретного города России

Мы в СМИ

ВТБ протестировал российский сервис анализа сбоев на сайтах 03.07.24 В России запустили аналог сервиса Downdetector 15.05.24 Запущен сервис для аналитики сбоев сайтов Downdetectorsu 14.05.24 Сегодня мы тестировали российский вариант Downdetector 15.05.24 В России запущен сервис для аналитики сбоев сайтов Downdetectorsu 17.05.24 Запущен сервис для аналитики сбоев сайтов Downdetectorsu 17.05.24 Запущен сервис для аналитики сбоев сайтов Downdetectorsu 14.05.24